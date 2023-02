To nejdůležitější je uvnitř. Říká se to o lidech nebo třeba o chladničkách. A platí to i pro telefon Galaxy S23 Ultra. Nezáleží na jeho jménu, nezáleží na jeho vzhledu. Důležité je to, co Samsung dostal dovnitř zařízení – a co z toho dokáže vykouzlit.

První hodnocení nového telefonu po představení parametrů bylo poměrně neuctivé: „Chybí inovace, vypadá stejně, 200Mpx fotoaparát měla konkurence už loni…“ Samsung dokonce u základního modelu šetří na operační paměti, uživatelům musí stačit „pouhých“ 8 GB. Naštěstí budoucí majitele i nás čekalo při testování milé překvapení.