Vedle Foldu7 vypadají inovace u nového malého skládacího telefonu od Samsungu nevýznamně. Další generace „véčka“ je v rozloženém stavu jen o půl milimetru tenčí a o gram lehčí než předchozí Flip6. Je ale také hezčí.
Flip7 má už levnější konkurenci, ale Samsung si stále drží první příčku v prodejích, i ve srovnání s méně drahými soky. Proč? Nad tím jsme přemýšleli posledních deset dní při jeho používání. Jen marketingem a setrvačností zákazníků to není. To by se nejlépe neprodávala odvážná „korálová“ varianta.
Co se dočtete dál
- Proč se Flip7 stále prodává lépe než levnější konkurence.
- Jak se změnila výdrž baterie a jak rychle se Flip7 nabíjí.
- Proč fotí Flip7 prakticky stejně jako loňský model a co chybí.
