Proč by někdo měl chtít počítač, který by se po přeložení vešel do kartonu od mléka? Nejčastěji proto, že má málo místa na pracovním stole nebo u televizoru. Minipočítače s Windows jsou na rozdíl od Macu mini populární v korporátním prostředí, kde se dají připevnit zezadu na monitor. Pak už na stole „překáží“ jen klávesnice a myš.

My jsme v HN otestovali aktuální, nejlépe vybavený model desktopu HP Elite Mini 800 G9, který americká firma Hewlett-Packard vyrobila nejspíše hlavně proto, aby se vymezila vůči Applu. Verze s procesorem Intel Core i9-12900T, 32 GB operační paměti a grafickou kartou GeForce RTX 3050 totiž nabízí výkon a maximální spotřebu podobnou jako nejnovější Mac mini s čipy M2 a M2 Pro. A to je docela překvapení – stejně jako cena.