Vylepšit legendu je těžké. Když dáte slavné jméno na nový produkt, nemusí se to líbit skalním fanouškům a noví zákazníci na to nemusí slyšet. JBL se s oživením svých nejúspěšnějších reprosoustav v historii nepustilo do zbytečných experimentů a drží...

Test