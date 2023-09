Vylepšit legendu je těžké. Když dáte slavné jméno na nový produkt, nemusí se to líbit skalním fanouškům a noví zákazníci na to nemusí slyšet. JBL se s oživením svých nejúspěšnějších reprosoustav v historii nepustilo do zbytečných experimentů a drží se klasického hesla, podle kterého objem nelze nahradit.

První potenciální komplikace s reprosoustavami JBL L100 Classic může nastat už ve chvíli, kdy obří krabice skrývající audiorelikvii neprojdou dveřmi. To se vám u „regálových“ reprosoustav jen tak nestane.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Co dělá legendární reprosoustavy legendou

Jak si oživená klasika rozumí s hudbou, filmy i hrami

Nakolik výrobce plní sliby o hlubokých basech a proč není dobré mít velké reprosoustavy hned u stěny