Londýnská společnost Nothing v úterý představila telefon Nothing Phone (3) a svůj první pokus o velká sluchátka s rušením okolního hluku. Nothing už ukázal, že umí produkovat kvalitní sluchátka s výborným poměrem ceny a výkonu, tentokrát má ale mnohem vyšší ambice. Nechal si proto poradit od výrobce reprosoustav KEF.

My jsme Nothing Headphone (1) mohli poslední týden testovat. Postavit se musely hromadné dopravě, kvalitní i populární hudbě, filmům, a co je zásadní, také nepříjemně horkému počasí. A až den před jejich uvedením na trh jsme se dozvěděli oficiální cenu.

Nothing Headphone (1) se začínají prodávat za 7 699 korun. To z nich dělá nejlevnější „prémiová“ sluchátka na trhu. A rozhodně designově nejvýraznější.

Co se dočtete dál Jak hrají sluchátka vyladěná inženýry slavné britské audioznačky KEF?

Kde mají sluchátka Headphone (1) slabiny a čím je vynahrazují?

Jak dopadlo přímé srovnání s konkurencí a jaké je naše doporučení ke koupi?