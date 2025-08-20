Google na své středeční akci Made by Google 2025 v Brooklynu v New Yorku odhalil desátou generaci telefonů Pixel. Představují to, jak by měl vypadat mobil s androidem. Nejprve ta špatná zpráva. Google ani letos do České republiky nedoveze svůj skládací telefon Pixel Fold.
Dobrou zprávou je, že u základního Pixelu 10 a modelu Pixel 10 Pro drží firma stejné ceny jako před rokem. I základní model má přitom poprvé teleobjektiv.
Po lapsu z loňského roku Google nabídne nové telefony s aktuální verzí systému Android 16 i s novým uživatelským prostředím, které jiné telefony nemají. K mobilům nabídne i nová sluchátka a chytré hodinky s větší obrazovkou a tenčím profilem.
Co se dočtete dál
- Jak se nové modely telefonů Pixel změnily proti těm loňským.
- Co umí Fotokouč a jaké další kouzla umí nové Pixely s fotografiemi.
- Jak vypadají nové hodinky a na co Google láká u sluchátek Pixel Buds 2a.
