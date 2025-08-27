Už je to devět let, co Apple ze svých telefonů odstranil konektor pro klasická sluchátka. Stejný krok pak udělali i téměř všichni výrobci telefonů s Androidem. Ti navíc z telefonů odstranili i kdysi běžnou podporu paměťových karet, kterou Apple nikdy neměl. Obě změny lze ale zvrátit.
Rozšířit množství konektorů na telefonu nebo tenkém telefonu je snadné a může to být stylové. Ani externí disk pro telefon nemusí viset někde na kabelu. Satechi Mobile XR Hub with Audio nabízí místo jednoho USB-C konektoru dva, a k tomu zdířku pro sluchátka. Nový disk od Sandisku se pak magneticky přichytí k zádům iPhonu nebo Pixelu 10 s pomocí technologie MagSafe.
Co se dočtete dál
- Co nabízí miniaturní USB hub Satechi a jak si rozumí s různými typy zařízení.
- Co nabízí netradiční externí disk od Sandisku a za kolik se prodává.
- Jak obě zařízení uspěla v testech i běžném provozu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.