Na trh míří nový král mobilního výkonu. Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu slibuje velké pokroky, zatímco Apple se letos soustředil na fotoaparáty místo čipů. To je dobrá zpráva pro budoucí telefony, jako je Galaxy S26 od Samsungu nebo Xiaomi 17 Pro, které se vůči povedeným letošním iPhonům budou moci lépe vymezit.
Rychlejší spouštění aplikací nebo plynulejší běh videoher není to jediné, co Qualcomm letos slibuje. Budoucnost vidí v telefonech, které využívají práci na pozadí a spolupracují s dalšími zařízeními. Brzy k tomu bude potřeba další generace mobilních sítí.
Nové čipy Qualcomm oficiálně představil ve středu 24. září na konferenci Snapdragon Summit na Havaji. Týden poté, co firma oznámila název chystaného procesoru. Ten se snaží spojit tradiční označení Snapdragon 8 s „elitním“ postavením nového čipu, a číslováním, jež současný Snapdragon 8 Elite narušil.
Co se dočtete dál
- Co slibuje nový mobilní procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qalcommu?
- Jak se v reálných podmínkách novinka vyrovná čipu v iPhonu 17 Pro Max a Galaxy s25 Ultra.
- Co Qualcomm chystá po osobní počítače a proč už nyní připravuje sítě 6G.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.