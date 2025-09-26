Může AI start-up vlastněný saúdskou vládou změnit způsob, jakým používáme počítače? Šéf společnosti Humain Tareq Amin je o tom naprosto přesvědčený. Podle něj je čas zapomenout na to, že existují aplikace, a přenechat práci AI agentům.
Líbivou myšlenku Saúdští Arabové podpořili i konkrétním zařízením – laptopem Horizon Pro. Jednoduše vypadající stroj slibuje nahradit tlačítko Start i ikony aplikací prostým oknem pro zadávání dotazů a úkolů umělé inteligenci.
Kdyby za tím nestál saúdský veřejný investiční fond PIF s téměř bilionem dolarů, bylo by to podezřelé. I s obří peněženkou za zády však působí projekt Humain PC pochybně.
Co se dočtete dál
- Co slibuje projekt laptopu s uživatelským prostředím postaveným na chatbotu.
- Proč je projekt, který má za sebou jeden z nejbohatších investičních fondů, problematický.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.