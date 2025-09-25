Sony u současné generace konzolí nabízí nejméně exkluzivních titulů v historii. O to víc záleží na každé novince, která se k hráčům dostane. Ghost of Yotei tu tíhu velkých očekávání nese s grácií. Nový příběh o pomstě jednotlivce zasazený do historického prostředí a krásné přírody je téměř jistý recept na úspěch.
Studio Sucker Punch má nyní trochu těžší situaci. Letos už vyšel Assassin’s Creed Shadows a loni hráči na konzolích Sony vyrazili do Tokia na konci devatenáctého století ve hře Rise of the Ronin. Ani jeden z konkurentů ale nemá takový cit pro příběh a japonskou estetiku. Je to paradox vzhledem k tomu, že Sucker Punch má sídlo nedaleko amerického Seattlu.
Co se dočtete dál
- Jak se návrat tichého japonského zabijáka liší od pět let starého titulu Ghost of Tsushima.
- Na jaké nové zbraně a funkce se hráči mohou těšít.
- Jak si novinku od Sony užít na maximum s českými titulky i bez nich.
