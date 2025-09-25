Sony u současné generace konzolí nabízí nejméně exkluzivních titulů v historii. O to víc záleží na každé novince, která se k hráčům dostane. Ghost of Yotei tu tíhu velkých očekávání nese s grácií. Nový příběh o pomstě jednotlivce zasazený do historického prostředí a krásné přírody je téměř jistý recept na úspěch.

Studio Sucker Punch má nyní trochu těžší situaci. Letos už vyšel Assassin’s Creed Shadows a loni hráči na konzolích Sony vyrazili do Tokia na konci devatenáctého století ve hře Rise of the Ronin. Ani jeden z konkurentů ale nemá takový cit pro příběh a japonskou estetiku. Je to paradox vzhledem k tomu, že Sucker Punch má sídlo nedaleko amerického Seattlu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se návrat tichého japonského zabijáka liší od pět let starého titulu Ghost of Tsushima.
  • Na jaké nové zbraně a funkce se hráči mohou těšít.
  • Jak si novinku od Sony užít na maximum s českými titulky i bez nich.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.