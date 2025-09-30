Herní průmysl má před sebou další historickou transakci. Konsorcium investorů vedené saúdskoarabským státním investičním fondem PIF kupuje za 55 miliard dolarů jednoho z největších herních vydavatelů společnost Electronic Arts (EA). Jde o druhou největší herní akvizici po koupi vydavatelství Activision Blizzard King Microsoftem před dvěma lety (69 miliard dolarů). A i v tomto případě bude transakce znamenat konec výrazného herního titulu na burze.
Na rozdíl od Microsoftu, který je veřejně obchodovatelnou firmou, ale kupuje ryze soukromý kapitál. Ke koupi PIF a jeho partneři vedle vlastní hotovosti využijí úvěr ve výši 20 miliard dolarů.
Co se dočtete dál
- Kdy dojde k uzavření transakce a kolik na ní vydělají běžní akcionáři.
- Jak budoucnost firmy ovlivní nákup s využitím dluhové páky.
