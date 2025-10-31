Jediný týden prodeje iPhonů 17 stačil na to, aby Applu opět vzrostl obrat i ziskovost. Firma v noci na pátek zveřejnila výsledky svého hospodaření za poslední kvartál a celý účetní rok 2025. Apple za poslední tři měsíce utržil 102,5 miliardy dolarů a celý rok uzavřel s obratem 416,2 miliardy. Za poslední čtvrtletí zvýšil tržby o 8 procent. Srovnání obratu za roky 2024 a 2025 ukazuje menší růst o 6,4 procenta.
Alphabet má za sebou historické čtvrtletí, poprvé překonal 100 miliard obratu. Daří se AI i předplaceným službám
Z výsledků je také zřejmé, že Apple nadále zůstává stranou překotného dění v oblasti umělé inteligence.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.