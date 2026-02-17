Apple rozeslal vybraným médiím a influencerům pozvánky na akci, která se uskuteční 4. března v New Yorku, Londýně a Šanghaji. Její souběžné konání na třech místech zároveň je přitom velmi netradiční.
Nejpravděpodobnější náplní akce bude představení nových produktů, mezi kterými má být i úplně nový MacBook mimo stávající rodiny Air a Pro. Očekávaný „levnější“ iPhone 17e by přitom firma měla ukázat už tento týden.
Co se dočtete dál
- Proč by nový MacBook s čipem z iPhonu mohl být největší změnou v nabídce Applu za více než dekádu.
- Jak by iPhone 17e mohl napravit slabiny předchůdce a proč to nemusí stačit.
- Proč je lepší iPhone 17e a levnější MacBook hrozbou pro konkurenční výrobce.
