Stávající generace herních konzolí může mít rekordně dlouhý život. PlayStation 5 a Xbox Series X/S jsou na trhu už šestým rokem a další dva až tři roky nejspíše budou bez nástupců.
Hlavním viníkem prodloužení standardního šesti- až sedmiletého životního cyklu konzolí je umělá inteligence, která zvyšuje ceny čipů a pamětí a omezuje jejich dostupnost. To znamená, že je možné i další zdražení stávajících zařízení.
Co se dočtete dál
- Jak růst cen pamětí a SSD ovlivní uvedení a ceny nových konzolí.
- Jak poptávka po AI mění pozice dodavatelů u TSMC a ceny čipů.
