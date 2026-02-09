Sluchátka jako klipsy na uši jsou poměrně nový fenomén, který jsme poprvé vyzkoušeli v podobě Bose Ultra Open Earbuds před téměř dvěma lety. Od té doby se do jejich výroby pustilo několik značek jako JBL, Huawei nebo Anker.
Nyní se do hry přidala největší sluchátková značka po Applu. Sony LinkBuds Clip nepřináší přelomový design nebo úžasná odhalení. Díky zkušenostem inženýrů Sony ale překonaly očekávání minimálně v jednom důležitém parametru.
Co se dočtete dál
- Jak se klipsová sluchátka liší od standardních pecek a in-ear sluchátek.
- Jak Sony LinkBuds Clip hrají v domácích podmínkách i venku
- V čem jsou sluchátka od Sony lepší než konkurence.
