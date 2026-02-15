Sony tento týden uspořádalo akci State of Play, na které se představilo několik nových her. Největší ohlas způsobilo oznámení nové verze prvních tří her ze série God of War, která má za sebou za posledních dvacet let už téměř 80 milionů prodaných kopií.
Výrobce konzolí PlayStation fanouškům nabídl i překvapení: novou hru God of War: Sons of Sparta. Titul inspirovaný hrami jako Metroid a Castlevania se vrací do Sparty, do doby Kratova dospívání, a přináší úplně jiný způsob hraní.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.