Kdo víc zaplatí, víc dostane. Základní obchodní pravidlo zní prostě, ale někdy je těžké vyčíslit jeho efekty. Když za dvojnásobné peníze koupíte dvojnásobek zboží, není potřeba dlouho počítat. U notebooků je to ale složitější. Zvlášť ve chvíli, kdy jejich paměti razantně podražily.
Abychom zjistili, co přinese dvojnásobná investice, postavili jsme proti sobě dva laptopy stejné značky a ze stejné produktové řady. Model Nitro V 15 AI nestojí ani dvacet tisíc korun, proti němu máme Nitro V 16S AI za více než čtyřicet tisíc.
Zkusili jsme také ještě jedno srovnání: PC proti herním konzolím.
Co se dočtete dál
- Jak si dva modely řady Nitro vedou v reálných hrách i syntetických testech.
- Kde se rozdíl v ceně projevuje nejvíce a proč nejde jen o otázku výkonu.
- Proč je porovnání s konzolemi složitější a hodně zajímavé.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.