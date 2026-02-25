Samsung představil první telefony s procesorem vyráběným nejmodernější 2nm technologií a změnil design Galaxy S26 Ultra. To je hlavní zpráva ze středečního představení vlajkových lodí Androidu pro rok 2026. Pro fanoušky má Samsung smíšené zprávy. Výraznější změny se letos dotkly pouze Galaxy S26 Ultra, který dostal lepší fotoaparáty a mnohem rychlejší dobíjení. Hlavní novinkou u největšího Samsungu je unikátní displej, který brání nakukování na obrazovku ze stran.
Samsung se u menších telefonů držel zpátky i kvůli snaze nezvyšovat ceny. To se téměř podařilo, ale: Galaxy S26 přichází na trh se skrytým zdražením a omezením slev pro první zájemce.
Co se dočtete dál
- Proč Samsung opět rozlišuje mezi evropskou a americkou verzí telefonů.
- Jak se Galaxy S26 Ultra liší od levnějších modelů.
- Co Samsung udělal s cenami telefonů po dramatickém zdražení pamětí.
- Jak funguje unikátní displej s ochranou proti nahlížení přes rameno.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.