Dostat celé domácí kino do jedné krabičky zkoušela spousta firem, a až na pár výjimek všechny selhaly. Nestačí jen velká televize nebo projektor. Součástí zážitku jako v kině je i zvuk, který umí doslova rozechvět vnitřnosti.
Soundcore Nebula X1 Pro také selhává, ne funkcemi, ale definicí krabičky. Objekt s projektorem, čtveřicí reproduktorů a subwooferem s hmotností 33 kilogramů a rozměry 44 x 34 x 76 centimetrů je tak velký, že má kromě madla i kolečka. Ale nic zábavnějšího jsme už dlouho netestovali.
Co se dočtete dál
- Jak dokáže integrovaný systém v projektoru vytvořit zvuk ve formátu Dolby Atmos.
- Co dokáže 4K laserový projektor ve světlém pokoji a v zatemněné místnosti.
- Proč je Anker Soundcore Nebula X1 Pro unikátní a jaká je jeho nejlepší alternativa.
