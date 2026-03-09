Po čtrnácti letech používání telefonů Galaxy Note a následně Galaxy S Ultra se to neříká snadno, ale nový model pro rok 2026 pokračuje v loňské tradici. Samsung totiž dělá co nejméně změn, se kterými ještě může další verzi Galaxy S Ultra prodávat jako novinku.
Samsungu se letos povedlo poprvé překonat čipy Apple Silicon. Galaxy S26 Ultra je tak nejvýkonnější telefon na trhu a za půl hodiny má dobité tři čtvrtiny kapacity baterie.
Možná poprvé také výrobce meziročně nabízí telefon, který je v jedné z nejužitějších kategorií, co se týče výbavy, horší než jeho předchůdce.
Co se dočtete dál
- O kolik je Galaxy S26 Ultra výkonnější než iPhone 17 Pro Max a jak toho Samsung dosáhl.
- Proč nový „soukromý“ displej zhoršuje kvalitu obrazu více, než Samsung přiznává.
- Jak se na Galaxy S26 Ultra podepsala paměťová krize způsobená umělou inteligencí.
