Letos je to naposledy, co Sony uvádí na trh své vlastní televize. Od příštího roku už bude pod značkou Sony Bravia vyrábět televizory TCL ve společném podniku, v němž má čínská firma většinový podíl. I to je důvod, proč by při pohledu na Bravii 9 II měli fanoušci značky a zájemci o novou televizi zpozornět.
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