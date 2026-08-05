Letos je to naposledy, co Sony uvádí na trh své vlastní televize. Od příštího roku už bude pod značkou Sony Bravia vyrábět televizory TCL ve společném podniku, v němž má čínská firma většinový podíl. I to je důvod, proč by při pohledu na Bravii 9 II měli fanoušci značky a zájemci o novou televizi zpozornět.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co nabízí True RGB technologie od Sony v zatím nejlepší televizi značky.
  • V čem Bravia 9 II překonává Samsung R95H a kde naopak ztrácí.
  • Zda stojí za to připlácet za nový zvukový systém Bravia Theatre Trio.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.