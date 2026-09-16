Herní studio Insomniac získalo díky svému mistrovskému dílu v podobě herního Spider-Mana miliony fanoušků. Díky tomuto úspěchu se hráči těšili na zpracování jiného komiksového hrdiny, který má místo pavoučích sítí v rukou kovové pařáty.

Wolverine už dekády vyvolává silné emoce díky kombinaci komplikované psychiky a brutálního přístupu k řešení problémů, a vývojáři toho využili i v herní podobě nazvané prostě Marvel’s Wolverine.

Neměli to úplně snadné. Kanadský Vancouver není New York a adamantinové pařáty nejsou totéž jako záplava technologických udělátek, kterými disponují Peter Parker a Miles Morales jako pavoučí muži.

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Co se dočtete dál

  • Proč Insomniac opustil otevřený svět Spider-Mana a co tím Wolverine získal.
  • Jak fungují souboje, vylepšování schopností a co Wolverinovi chybí.
  • Co Wolverine nabízí graficky a jak se liší hra na PlayStationu 5 a PlayStationu 5 Pro.

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