Marathon vývojářského studia Bungie byl jablečná odpověď na úspěch střílečky Doom na PC a na tvrzení, že se na počítačích Apple Macintosh nedá pořádně hrát. Kultovní herní značku si dnes pamatuje jen málokdo, o to odvážnější byli vývojáři při jejím oživení.
Marathon z roku 2026 funguje na jednoduchém, ale krutém principu: skupiny hráčů sestupují do zón plných nepřátelských robotů i lidských konkurentů a snaží se přežít. Při každé bitvě mohou přijít nejen o virtuální život, ale také nevratně ztratit všechno své vybavení.
Jde jim o všechno. Stejně jako vývojářskému studiu Bungie, které od roku 2022 patří Sony a svému majiteli musí pomoci s nápravou katastrofy jménem Concord.
Co se dočtete dál
- Jak Bungie změnilo klasickou střílečku z Maců na moderní extrakční online hru.
- V čem je nový Marathon výrazně obtížnější a co s tím vývojáři plánují udělat.
- Které prvky Marathonu se povedly a které potřebují vylepšit.
- Proč je úspěch Marathonu pro Bungie i Sony velmi důležitý.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.