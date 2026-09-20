Je skoro ostuda, že jsme se k recenzi sloupových reprosoustav Labrador 38 od Acoustique Quality z Červenky dostali tak pozdě. Od testování povedeného menšího sourozence s modelovým označením Labrador 39 je to už pět let, ale to má i své světlé stránky. Tehdy úplně nový design se stačil osvědčit, a vůbec přitom nezestárnul.
Vzhled reprosoustav je stále stejně neotřelý, a přitom praktický. Lichoběžníkový průřez vylepšuje zvukové kvality reprosoustav a díky subtilním rozměrům se reprosoustavy snáze vejdou i do menších českých obýváků.
Co se dočtete dál
- Co dělá z netradičně tvarovaných Labradorů 38 překvapivě univerzální reprosoustavy
- Jak zní dvojice Scan-Speaků ve spojení s výškovým reproduktorem Vifa a proč jim sedí hlavně živé nahrávky.
- Proč si Labrador 38 vystačí i s třicetiwattovým zesilovačem za pár korun.