Je skoro ostuda, že jsme se k recenzi sloupových reprosoustav Labrador 38 od Acoustique Quality z Červenky dostali tak pozdě. Od testování povedeného menšího sourozence s modelovým označením Labrador 39 je to už pět let, ale to má i své světlé stránky. Tehdy úplně nový design se stačil osvědčit, a vůbec přitom nezestárnul.

Vzhled reprosoustav je stále stejně neotřelý, a přitom praktický. Lichoběžníkový průřez vylepšuje zvukové kvality reprosoustav a díky subtilním rozměrům se reprosoustavy snáze vejdou i do menších českých obýváků.

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Co se dočtete dál

  • Co dělá z netradičně tvarovaných Labradorů 38 překvapivě univerzální reprosoustavy
  • Jak zní dvojice Scan-Speaků ve spojení s výškovým reproduktorem Vifa a proč jim sedí hlavně živé nahrávky.
  • Proč si Labrador 38 vystačí i s třicetiwattovým zesilovačem za pár korun.

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