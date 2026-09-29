Společnost OpenAI na poslední chvíli zrušila plánované vydání nejnovějšího modelu umělé inteligence GPT-6.1 Astra. Důvodem k nečekanému kroku jsou bezpečnostní rizika, na která firma narazila během interního testování.
Model měl být součástí novinek na akci Dev Day, kde se OpenAI údajně chystá představit vlastního stále aktivního agenta „o“ a své první hardwarové zařízení. Nutnost zastavit vývoj nového modelu těsně před vydáním také znamená další finanční zátěž pro napjaté finance firmy.
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- Co se stalo při testování nového modelu OpenAI a proč firma kvůli incidentu pozastavila trénink AI systémů.
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