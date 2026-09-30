Co může nabídnout největší AI laboratoř na světě? A to v situaci, kdy její nejlepší nový model neposlouchá a firma ho musela poslat k ledu? Odpovědí je přes dvacet novinek, které společnost OpenAI ukázala v úterý na své vývojářské konferenci DevDay 2026 v San Franciscu.

Během hodinové prezentace s živými ukázkami šéf firmy Sam Altman představil aktualizaci modelu GPT Sol – nová verze přišla pouhý týden po uvedení svého předchůdce. Nejvíce pozornosti ale vyvolala odpověď OpenAI na autonomní AI asistenty (Muse od Meta Platforms a Grok Bot od xAI) a nové předplatné Pro500.

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Co se dočtete dál

  • Co přinášejí autonomní agenti Dots a jak se OpenAI vymezuje proti Muse od Facebooku.
  • Proč firma týden po GPT-6 Sol představila další model a jak se změnila jeho cena.
  • Jak se změnila nabídka předplatného ChatGPT a proč to zákazníci nesou nelibě.

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