Co může nabídnout největší AI laboratoř na světě? A to v situaci, kdy její nejlepší nový model neposlouchá a firma ho musela poslat k ledu? Odpovědí je přes dvacet novinek, které společnost OpenAI ukázala v úterý na své vývojářské konferenci DevDay 2026 v San Franciscu.
Během hodinové prezentace s živými ukázkami šéf firmy Sam Altman představil aktualizaci modelu GPT Sol – nová verze přišla pouhý týden po uvedení svého předchůdce. Nejvíce pozornosti ale vyvolala odpověď OpenAI na autonomní AI asistenty (Muse od Meta Platforms a Grok Bot od xAI) a nové předplatné Pro500.
Co se dočtete dál
- Co přinášejí autonomní agenti Dots a jak se OpenAI vymezuje proti Muse od Facebooku.
- Proč firma týden po GPT-6 Sol představila další model a jak se změnila jeho cena.
- Jak se změnila nabídka předplatného ChatGPT a proč to zákazníci nesou nelibě.