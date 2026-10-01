AI laboratoř Google DeepMind představila novou generaci systému umělé inteligence Gemini. Po vzoru Anthropicu a OpenAI zvolila nový systém pojmenování s poetičtějšími názvy. Gemini 4 Argon slibuje špičkové parametry v aktuálně nejžádanějších oblastech: programování, kybernetické bezpečnosti a profesionální analytické práci.
Gemini 4 nahrazuje původně veřejně avizovaný model Gemini 3.5 Pro, který se měl k uživatelům dostat už v červnu. Pro uživatele má ale Google ještě jednu špatnou zprávu: Gemini 4 Argon je zatím dostupný pouze malému počtu partnerů a Google se zároveň účastní dobrovolného programu americké vlády pro předběžný přístup k novým modelům a ověření jejich bezpečnosti.
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