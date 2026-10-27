Americká technologická společnost Apple přiznala problémy s displejem u části nových skládacích telefonů iPhone Duo. Uvedla rovněž, že problémové přístroje zákazníkům vymění. Firma nový telefon představila v září, dodávky zahájila minulý týden. Následně se na sociálních sítích začaly objevovat příspěvky ukazující praskliny na displeji, píše agentura Reuters.
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„Víme o problému, který má dopad na vnitřní displej u malého počtu telefonů iPhone Duo,“ uvedla firma. „Pokud mají uživatelé potíže s displejem u svého telefonu iPhone Duo, měli by kontaktovat službu AppleCare kvůli výměně,“ dodala. Upozornila, že problém se u dotčených telefonů obvykle projeví velmi rychle. Neposkytla však podrobnosti o jeho příčině.
Přístroj iPhone Duo je prvním skládacím telefonem společnosti Apple. Americká firma s tímto typem telefonu přišla sedm let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Podle analytické společnosti IDC tvoří tato kategorie zatím jen o něco více než dvě procenta celosvětového prodeje chytrých telefonů.
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Viceprezident firmy IDC Francisco Jeronimo označil oznámení společnosti Apple o výměně telefonů za „správný první krok“ v reakci na potíže s displeji. Upozornil, že problémy s displejem měla v roce 2019 u svého prvního skládacího telefonu Galaxy Fold také firma Samsung. „Ukázalo se, že rychlá a transparentní reakce může omezit škody,“ dodal.
Společnost Apple nabízí telefon iPhone Duo rovněž zákazníkům v České republice, jeho prodejní cena podle lokálních internetových stránek Applu začíná od 54 990 Kč. Doručení telefonu však firma předpokládá až v lednu.
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