Apple už podruhé za sebou představil skutečně nový iPhone. Loni se ukázal iPhone Air, který otevřel cestu k letošní novince. Tenký design Airu pomohl Applu připravit prostor pro skládací iPhone Duo. A první skládačka od Applu snadno upozadila klasické iPhony.
Firma tomu pomohla i tím, že základní iPhone 18 neexistuje, místo toho firma zdražila iPhone 17 a prodává ho dál jako telefon první volby pro většinu uživatelů. iPhone 18 Pro je zároveň jedinou reálně dostupnou novinkou a já jsem mu dal osmnáctidenní šanci ukázat, jestli má co nabídnout.
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