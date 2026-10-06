Apple už podruhé za sebou představil skutečně nový iPhone. Loni se ukázal iPhone Air, který otevřel cestu k letošní novince. Tenký design Airu pomohl Applu připravit prostor pro skládací iPhone Duo. A první skládačka od Applu snadno upozadila klasické iPhony.

Firma tomu pomohla i tím, že základní iPhone 18 neexistuje, místo toho firma zdražila iPhone 17 a prodává ho dál jako telefon první volby pro většinu uživatelů. iPhone 18 Pro je zároveň jedinou reálně dostupnou novinkou a já jsem mu dal osmnáctidenní šanci ukázat, jestli má co nabídnout.

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