Nejlevnější velký OLED monitor s rozlišením 4K jsme už otestovali, ale to neznamená, že je jediný zajímavý na trhu. O pozici jedničky na trhu bojuje Samsung a jeho řada displejů Odyssey dokáže zaujmout už na první pohled.
Model S32HG800SU patří k tomu nejlepšímu v nabídce značky. To mimo jiné znamená, že netrpí typickým neduhem OLED panelů, odrazy okolního světla. Samsung svůj monitor vybavil také nadstandardním chlazením a konektorovou výbavou.
Co se dočtete dál
- Proč je matný OLED panel za denního světla lepší než lesklá konkurence.
- Jak Samsung řeší největší slabinu OLED monitorů a zda lze věřit jeho chlazení.
- Co získáte za příplatek oproti levnějšímu Dellu a starší Odyssey G7.
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