Ponořte se hlouběji do legendárního zvuku. Tak láká Sennheiser k poslechu s novými sluchátky HD 660S2. Původně německá firma tím mnohé naznačuje. Dost napřímo vlastně prozrazuje největší změnu, kterou S2 přináší.

Oficiální popis vlastností velkých otevřených sluchátek se chlubí dvojnásobnou hlasitostí těch nejnižších tónů. Pro puristy by to mohlo znít až děsivě, protože nic nedokáže zkazit dojem z hudby jako basy, které přehluší zbytek zvuku. Jenže Sennheiser tak školácké chyby nedělá. A my jsme si to mohli ověřit na vlastní uši ještě před oficiálním zahájením prodeje v nejtěžším možném testu.

Sluchátka HD 660S2 nemusela uspět jen sama o sobě, ale musela se porovnat se sluchátky, která mají na kontě pravděpodobně největší počet pochvalných recenzí v historii.