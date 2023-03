Čekat na novou hru deset let není úplně obvyklé. O to méně obvyklé jsou hry, na které se čeká dlouho a stane se z nich větší hit než z jejich předchůdců. Diablo IV přichází po deseti letech a navazuje na titul, který oslovil 60 milionů lidí. To samo o sobě představuje obrovský tlak, který ovlivní i hodnotu akcií firmy Activision Blizzard, již se snaží převzít Microsoft.

Blizzard chce novou hru své ďábelské série spustit letos 6. června, ještě před tím ale nechává fanoušky vyzkoušet si úvod hry s novými mechanismy i novým příběhem. Pro firmu jde o ověřený způsob, jak rychle objevit technické chyby a odhalit i nedostatky v samotné hratelnosti. Fanoušci ochotní zaplatit za hru předem umí být navíc pěkně kritičtí. A spoustu poznámek máme po hraní za čarodějku Kudlu i my.