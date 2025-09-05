OLED televize mají další konkurenci. Samsung na berlínském veletrhu spotřební a výpočetní techniky IFA ukázal první televizor s novou generací podsvícení. Stále sází na světelné diody, tentokrát jsou ale mikroskopicky malé a nezáří jen bíle nebo modře.
Prvenství Samsungu je ale těsné, v Berlíně odhalil vlastní pojetí této nové technologie i Hisense. Šeptá se také o novinkách od TCL a Sony. Pouze Hisense má zatím v kapse ještě jeden trumf: technologii Dolby Vision 2 s jejím marketingovým potenciálem.
Co se dočtete dál
- Jak funguje nový systém podsvícení televizí od Samsungu a Hisense.
- Co přinese Dolby Vision 2 a jaký to bude mít reálný dopad.
