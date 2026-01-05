Konečně jsme dostali možnost otestovat reprosoustavy, které vznikají kousek od Prahy v manufaktuře Xavian. Její majitel Roberto Barletta se narodil v italském Turíně, ale v Česku žije už přes třicet let a jeho firma má za sebou na sedmdesát úspěšných produktů.
Nejnovějším přírůstkem je Xavian Unica, kompaktní regálové reprosoustavy vyrobené z masivního dubového dřeva. Unica má neotřelý vzhled a pro značku netypický zvuk. Ještě méně typická je ovšem cena, kterou by na první pohled nikdo nehádal.
Co se dočtete dál
- Čím se Xavian Unica liší od nabídky globálních značek.
- Jak levné reprosoustavy z Česka fungují v reálném domácím prostředí.
- Co říkají objektivní data.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.