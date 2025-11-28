Pasivní reprosoustavy a klasický zesilovač dnes působí jako přežitek, ale vyměnit kvalitní zvuk za pohodlí bluetooth repráčků a soundbarů je krok zpátky. Výmluva na pohodlí ovšem neobstojí.

Ukázat to můžeme na dvojici produktů s evropskými kořeny. Reprosoustavy KEF Q3 Meta ze základní řady britské značky lákají na efektní design a líbivý zvuk. Zesilovač Musical Fidelity B1xi se potom snaží přesvědčit novou generaci zákazníků, že i klasický analogový zesilovač může dobře fungovat s televizí i gramofonem bez složitého nastavování.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké konektory a funkce nabízí Musical Fidelity B1xi.
  • Jak reprosoustavy KEF Q3 Meta hrají a jak je možné upravit jejich zvuk v místnosti.
  • Jaké alternativní zesilovače a reprosoustavy v podobné ceně má také smysl zařadit do výběru.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.