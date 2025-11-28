Pasivní reprosoustavy a klasický zesilovač dnes působí jako přežitek, ale vyměnit kvalitní zvuk za pohodlí bluetooth repráčků a soundbarů je krok zpátky. Výmluva na pohodlí ovšem neobstojí.
Ukázat to můžeme na dvojici produktů s evropskými kořeny. Reprosoustavy KEF Q3 Meta ze základní řady britské značky lákají na efektní design a líbivý zvuk. Zesilovač Musical Fidelity B1xi se potom snaží přesvědčit novou generaci zákazníků, že i klasický analogový zesilovač může dobře fungovat s televizí i gramofonem bez složitého nastavování.
Co se dočtete dál
- Jaké konektory a funkce nabízí Musical Fidelity B1xi.
- Jak reprosoustavy KEF Q3 Meta hrají a jak je možné upravit jejich zvuk v místnosti.
- Jaké alternativní zesilovače a reprosoustavy v podobné ceně má také smysl zařadit do výběru.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.