Česko je skrytou hi-fi velmocí a hned dvě tuzemské firmy vyrábějí reprosoustavy, které zaujmou cenou i úrovní zpracování. Proto jsme je postavili přímo proti sobě.

Novinka Xavian Unica představuje v nabídce této značky z Hostivice u Prahy výjimku – relativně nízkou cenu kombinuje s high-endovým řemeslným zpracováním. AQ Labrador 39 si podobnou pověst vysloužil už před lety a navzdory inflaci si drží atraktivní cenovku.

Srovnání těchto modelů ukazuje nejen rozdíly ve zvuku, ale i dvě odlišné představy o tom, jak má vypadat domácí stereo a co je u něj důležité.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se liší zvukové ladění Xavian Unica a AQ Labrador 39 a jak se projeví v normálním obývacím pokoji.
  • Jaký je poměr ceny a hodnoty u obou modelů a co o něm rozhoduje.
  • Jak z české dvojice vybrat ten lepší přístroj.
