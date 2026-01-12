K iPhonu patří sluchátka AirPods, cokoliv jiného je zbytečný kompromis. Hlavním důvodem pro takové kategorické tvrzení je neochota Applu platit Sony nebo Qualcommu za modernější technologii přenosu zvuku z telefonu do sluchátek. To už ale úplně neplatí.

Apple stále nechce platit, ale s příchodem sluchátek Sennheiser HDB 630 se situace změnila. Jejich výrobce se nespoléhá na bluetooth v telefonu a díky tomu nabízí i iPhonům kvalitní kodek AptX Adaptive. To, že nová sluchátka s měniči vyráběnými v Irsku mají skvělý zvuk a neotřelé funkce, je důvod jim věnovat pozornost.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Sennheiser obchází omezenou podporu přenosu zvuku na iPhonu.
  • Čím se nová sluchátka liší od dosavadního top modelu Momentum 4 Wireless.
  • Kde jsou sluchátka nejsilnější a kde mají slabší místo.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.