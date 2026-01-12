K iPhonu patří sluchátka AirPods, cokoliv jiného je zbytečný kompromis. Hlavním důvodem pro takové kategorické tvrzení je neochota Applu platit Sony nebo Qualcommu za modernější technologii přenosu zvuku z telefonu do sluchátek. To už ale úplně neplatí.
Apple stále nechce platit, ale s příchodem sluchátek Sennheiser HDB 630 se situace změnila. Jejich výrobce se nespoléhá na bluetooth v telefonu a díky tomu nabízí i iPhonům kvalitní kodek AptX Adaptive. To, že nová sluchátka s měniči vyráběnými v Irsku mají skvělý zvuk a neotřelé funkce, je důvod jim věnovat pozornost.
Co se dočtete dál
- Jak Sennheiser obchází omezenou podporu přenosu zvuku na iPhonu.
- Čím se nová sluchátka liší od dosavadního top modelu Momentum 4 Wireless.
- Kde jsou sluchátka nejsilnější a kde mají slabší místo.
