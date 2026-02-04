Sonos více než deset let neměl přímou konkurenci. Moderní wi-fi reprosoustavy, které hrají po celém domě, dlouho nikdo jiný nedělal. Pak ale firma zakopla, nepovedenou novou aplikací zklamala uživatele a dala prostor konkurenci.

Značka WiiM chce této situace využít. Její reprosoustavy WiiM Sound a Subwoofer Pro proti konkurentům navíc přináší elegantní displej a praktický dálkový ovladač z hliníku. WiiM má i slabší stránky, ale jako přímý vyzyvatel Sonosu boduje.

První dva hrající produkty společnosti WiiM jsme testovali v domácím systému se zesilovačem WiiM Amp, který umožnil vyzkoušet subwoofer i s klasickými reprosoustavami.

  • Jak hraje WiiM Sound v porovnání se Sonos Era 100.
  • Co k hudbě a filmům přidává WiiM Sub Pro.
  • Zda má smysl připlácet za displej a kovový dálkový ovladač.
