Sonos více než deset let neměl přímou konkurenci. Moderní wi-fi reprosoustavy, které hrají po celém domě, dlouho nikdo jiný nedělal. Pak ale firma zakopla, nepovedenou novou aplikací zklamala uživatele a dala prostor konkurenci.
Značka WiiM chce této situace využít. Její reprosoustavy WiiM Sound a Subwoofer Pro proti konkurentům navíc přináší elegantní displej a praktický dálkový ovladač z hliníku. WiiM má i slabší stránky, ale jako přímý vyzyvatel Sonosu boduje.
První dva hrající produkty společnosti WiiM jsme testovali v domácím systému se zesilovačem WiiM Amp, který umožnil vyzkoušet subwoofer i s klasickými reprosoustavami.
Co se dočtete dál
- Jak hraje WiiM Sound v porovnání se Sonos Era 100.
- Co k hudbě a filmům přidává WiiM Sub Pro.
- Zda má smysl připlácet za displej a kovový dálkový ovladač.
