Gmail má už tři miliardy aktivních účtů a od tohoto týdne se začíná měnit. Google jej propojí se svým systémem umělé inteligence Gemini. Uživatelům slibuje, že se nebudou muset probírat desítkami zpráv v konverzacích. To nejdůležitější jim ukáže přehled od AI.

Firma testuje také zcela nový přístup k elektronické poště. Zatím jen pro vybrané uživatele spustila novou podobu inboxu, která místo tradičního seznamu mailů nabídne na míru vytvořený přehled zásadních informací. Část uživatelů z příchodu umělé inteligence ale nadšená nebude.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké funkce Google začal přidávat do Gmailu.
  • Které z novinek budou jen pro platící zákazníky.
  • Proč nejvýraznější změnu Google zatím testuje s výrazným omezením.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.