Gmail má už tři miliardy aktivních účtů a od tohoto týdne se začíná měnit. Google jej propojí se svým systémem umělé inteligence Gemini. Uživatelům slibuje, že se nebudou muset probírat desítkami zpráv v konverzacích. To nejdůležitější jim ukáže přehled od AI.
Firma testuje také zcela nový přístup k elektronické poště. Zatím jen pro vybrané uživatele spustila novou podobu inboxu, která místo tradičního seznamu mailů nabídne na míru vytvořený přehled zásadních informací. Část uživatelů z příchodu umělé inteligence ale nadšená nebude.
Co se dočtete dál
- Jaké funkce Google začal přidávat do Gmailu.
- Které z novinek budou jen pro platící zákazníky.
- Proč nejvýraznější změnu Google zatím testuje s výrazným omezením.
