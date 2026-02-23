Sony už několikrát slibovalo sluchátka, která budou hrát přesně tak, jak si to představují hudebníci. Pro audiofily to znamená zvuk, v němž zní každý tón přirozeně a stejně hlasitě jako ve skutečnosti. Pro Sony to ale představovalo hlavně silné basy.

U plně bezdrátových sluchátek Sony WF-1000XM6 na to jde ale japonská firma jinak. Novinka místo dunění nabízí důrazné basy tam, kde mají být, ale nenechává je kazit hudební zážitek náročnějším posluchačům. Tvrzení o studiové kvalitě zvuku tentokrát není jen sprostý marketing.

S novým modelem in-ear sluchátek se Sony obecně vrací do formy. Proti předchozímu typu je to vidět už na designu. Firma po letech zaměřených na křivky a lesk jde zpátky k jednoduchosti, která působí nadčasově a prakticky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co znamená nové pojetí zvuku u Sony a proč je to krok správným směrem.
  • Jaké nové funkce sluchátek Sony přidalo a jak se osvědčily v praxi.
  • Kde mají sluchátka WF-1000XM6 slabší místa a jak dopadla ve srovnání s konkurencí.
