Třetí největší značka počítačů s Windows v Evropě a největší výrobce chromebooků na světě slaví půl století existence. Tchajwanský Acer spolu s dalšími producenty hledá způsob, jak se vyrovnat s aktuálním nárůstem cen počítačových pamětí.
Jedním z řešení je výroba zařízení s vyššími maržemi, jako jsou elektrické koloběžky či kola, která Aceru přináší už třetinu obratu. Hlavní cestou je ale snaha nabízet vedle levných počítačů lépe vybavené specializované systémy. K těm patří nové pracovní stanice nebo 32“ displej s rozlišením 6K s QD-OLED panelem a dotykovou vrstvou.
Co se dočtete dál
- Co umí 32“ monitor s rozlišením 6K od Aceru.
- Jakou novou bezpečnostní funkci mají firemní laptopy TravelMate.
- Proč sázka na umělou inteligenci v osobních počítačích nemusí vyjít.
