Třetí největší značka počítačů s Windows v Evropě a největší výrobce chromebooků na světě slaví půl století existence. Tchajwanský Acer spolu s dalšími producenty hledá způsob, jak se vyrovnat s aktuálním nárůstem cen počítačových pamětí.

Jedním z řešení je výroba zařízení s vyššími maržemi, jako jsou elektrické koloběžky či kola, která Aceru přináší už třetinu obratu. Hlavní cestou je ale snaha nabízet vedle levných počítačů lépe vybavené specializované systémy. K těm patří nové pracovní stanice nebo 32“ displej s rozlišením 6K s QD-OLED panelem a dotykovou vrstvou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co umí 32“ monitor s rozlišením 6K od Aceru.
  • Jakou novou bezpečnostní funkci mají firemní laptopy TravelMate.
  • Proč sázka na umělou inteligenci v osobních počítačích nemusí vyjít.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.