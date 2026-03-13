První sluchátka londýnského výrobce telefonů Nothing měla jedinou chybu – byla poměrně drahá. Kombinace hliníku a nutnosti precizní výroby kvůli částečně průhlednému designu mušlí nebyla zadarmo.
Nyní přišel levnější model, který si zachoval výrazný design a přináší více barevných variant. Sluchátka Headphone (a) si uchovala i nejlepší systém ovládání na trhu, přesto výrobce dokázal o třetinu snížit cenu. Zároveň ve výchozím nastavení nabízí zvuk, který osloví mnohem širší skupinu zájemců.
Co se dočtete dál
- Proč výrobce u levnější verze přešel z hliníku na plast.
-
- Jak funguje neobvyklý systém ovládání s rolovacím kolečkem a „pádlem“.
-
- Proč mají sluchátka ve výchozím nastavení výraznější basy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.