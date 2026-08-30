Téměř po roce od prvního seznámení s čipy Snapdragon X2 Elite a Elite Extreme konečně do HN dorazil první počítač s novým procesorem. Acer Swift Spin 14 AI patří k laptopům, které se umí proměnit v tablet, a výrobce do jeho těla schoval i dotykové pero.
Nás ale nejvíce zajímal procesor a situace kolem Windows na platformě ARM. Od zahájení prodeje první generace čipů Snapdragon X se toho hodně změnilo. Hlavní výhoda zůstává patrná i po dvou letech – výdrž baterie a výkon mimo zásuvku.
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- Co dokáže nejslabší Snapdragon X2 Elite proti Applu M5 a nejnovějším procesorům Intelu.
- Proč Qualcomm ani po dvou letech nedokázal vyřešit slabou grafiku.
- Jak se za dva roky změnily Windows na platformě ARM.