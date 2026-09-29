Technologie NXTPAPER od TCL dlouho spojovala klasické LCD displeje se speciální vrstvou, která obrazovce dávala vzhled elektronického inkoustu. Hlavním přínosem papírového vzhledu byla větší odolnost obrazovky proti odrazům světla a menší únava očí při čtení delších textů.
Letos TCL dokázalo spojit unikátní nanotexturu s AMOLED panelem. Výsledkem je vyšší jas displeje a schopnost věrněji zobrazovat barvy. Výrobce k novému displeji přidal velkou baterii a nabízí ho v modelu P80 Ultra. Ve verzi s 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data přijde na 14 299 korun. To je v současném ekonomickém klimatu zajímavá cena.
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