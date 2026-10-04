Miliony hráčů čekají na 19. listopadu, kdy vyjde nová generace GTA. Ještě před tím ale dostali možnost zkrátit si čas hned ve dvou starších hrách s novým obsahem. A první z nich má nakročeno se stát po jedenácti letech znovu hrou roku. Polský CD Projekt Red vydal remasterovanou verzi hry The Witcher 3: Wild Hunt.

Pro majitele původní hry je novinka dostupná zdarma a obsahuje i obě dosavadní rozšíření: Srdce z kamene a O víně a krvi. Druhou novinkou je Ghost of Yōtei Complete Edition. Tato verze vychází po pouhém roce od vydání původní hry a přináší rozšíření příběhu a nový herní režim Most Wanted.

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Co se dočtete dál

  • Proč je hru Witcher 3 po jedenácti letech stále tak těžké překonat.
  • Co přináší remaster a co v něm naopak zůstalo při starém.
  • Proč je Ghost of Yōtei Complete Edition zajímavější pro nové hráče než pro ty, kteří už hru dohráli.
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