Chytrá domácnost podle Applu dokáže ovládat vytápění a klimatizaci, odemkne a ohlídá dům a prozradí, kdo je u dveří. Klíčem k pohodlnějšímu bydlení podle Applu je nová generace hlasové asistentky Siri AI a Apple Intelligence a jejím centrem má být Apple HomeView, tablet kombinovaný s chytrým reproduktorem.

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Co se dočtete dál

  • Proč Apple rozšiřuje nabídku chytré domácnosti, ale nové produkty zatím vynechávají Evropskou unii.
  • Jaké funkce nabídne domácí centrum HomeView a kolik za něj zákazníci zaplatí.
  • Proč nová Apple TV 4K výrazně zdražila a co přidává oproti předchozí generaci.
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