Nejmenší tablet z Cupertina se podle Applu dočkal zatím největších změn v historii. iPad mini (2026) nabízí větší OLED displej, ale při zachování stejných rozměrů celého zařízení, a také o tři generace novější procesor a přepracovaný zvukový systém. Apple také změnil pozici přední kamery a poprvé certifikoval odolnost iPadu mini proti vodě a prachu podle specifikací IP67.
Za mezigenerační skok si ale Apple nechá výrazně připlatit.
Co se dočtete dál
- Co přináší OLED displej a proč Apple stále odmítá 120 Hz.
-
- Jak se liší výkon jednotlivých verzí čipu A20 Pro a co to znamená pro AI.
-
- Proč nový iPad mini zdražil o 4500 korun a kolik stojí příplatky za další výbavu.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace