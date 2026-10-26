Nejmenší tablet z Cupertina se podle Applu dočkal zatím největších změn v historii. iPad mini (2026) nabízí větší OLED displej, ale při zachování stejných rozměrů celého zařízení, a také o tři generace novější procesor a přepracovaný zvukový systém. Apple také změnil pozici přední kamery a poprvé certifikoval odolnost iPadu mini proti vodě a prachu podle specifikací IP67.

Za mezigenerační skok si ale Apple nechá výrazně připlatit.

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Co se dočtete dál

  • Co přináší OLED displej a proč Apple stále odmítá 120 Hz.
  • Jak se liší výkon jednotlivých verzí čipu A20 Pro a co to znamená pro AI.
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