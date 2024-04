Jak si může herní postava dovolit mít vyvinutou hruď a odhalující oblečky? Musí vzniknout v Koreji. Stellar Blade je nejnovější exkluzivní hra pro PlayStation 5, která hned při svém odhalení vyvolala kritiku kvůli sexualizaci hlavní hrdinky. Jako by se herní průmysl vrátil o deset let zpátky. Tak to ale není.

Stellar Blade má jasnou cílovou skupinu – muže. Hráče, kteří mají rádi hry náročné na postřeh, ale mají už dost hnědé a šedé barvy her inspirovaných Dark Souls. Na tom není nic špatného. A Stellar Blade má co nabídnout i mimo hrudník hlavní postavy Eve.

