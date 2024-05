Představte si, že se snažíte zachránit stovky lidí před otroctvím nebo bolestivou smrtí. Jste připraveni udělat pro to cokoliv. V hlavě vám ale neustále zní pochybovačné, posměšné a temné hlasy. „Co bude dělat? Má strach. Neví kudy kam. Neodkáže to, je slabá. Jediná cesta je podřídit se.“ Jeden hlas přes druhý, jako kdyby vám do řízení mluvili alespoň tři lidé najednou a každý s jiným názorem.

Pokud si říkáte, že něco takového je psycho, máte skoro pravdu. Zní to skoro jako psychóza. Hlavní hrdinka herní série Hellblade s ní má zkušenost. Senua, keltská bojovnice, která prošla peklem, se po sedmileté odmlce vrací. S mrtvým milým se rozloučila, nyní je odhodlaná bojovat proti otrokářství a tyranii v nejpůsobivější hře, jakou Microsoft kdy vydal.

Co se dočtete dál Jak se Senua’s Saga: Hellblade II podařilo spojit svět starých keltů a vikingů se zobrazením psychózy.

Proč vývojáři doporučují hrát druhý příběh Senuy se sluchátky místo se zvukem z televize či domácího kina.

Podařilo se Microsoftu vydat hru, která mu napraví pověst pošramocenou masovým propouštěním v herní divizi?